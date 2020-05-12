Україна стимулює розвиток інфраструктурних проєктів - Шмигаль

У час економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, Україна підтримує виробництво та зайнятість інфраструктурними проєктами.

Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.

«Каталізатором економічного зростання мають стати державні інвестиції. Саме тому ми розпочали програму «Велике будівництво», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що країна активно будує дороги, ремонтує вулиці, облаштовує лікарні, школи та дитячі садки, просуває великі інфраструктурні проєкти. Лише в будівництво доріг інвестується 4 мільярди доларів.

Все це створює робочі місця для більш ніж 100 тисяч безробітних, які були зареєстровані від початку коронакризи, наголосив глава уряду.

Водночас, додав він, будівництво мостів та інших об’єктів інфраструктури створює попит на продукцію виробників сталі, які відчувають значне падіння попиту через спад у світовій економіці.

Прем’єр-міністр також зауважив, що держава розміщує великі замовлення на озброєння, що сприяє розвитку промисловості.

Держава, за словами глави уряду, в першу чергу підтримує малий та середній бізнес. З цією метою Нацбанк знизив ключову процентну ставку до 8 відсотків.

«Для людей на Заході це забагато, але це найнижчий показник в Україні за багато років», - зауважив Шмигаль.

За його словами, уряд рефінансував кредити малому бізнесу до нуля відсотків, водночас дозволивши відтермінувати погашення тіла кредиту до кінця року. Планується також запровадити механізм надання нових кредитів під державні гарантії.

Прем'єр-міністр повідомив, що збільшено допомогу по безробіттю для тих, хто змушений залишитися вдома через примусове закриття компаній. Ці люди отримують компенсацію, а самозайняті можуть отримати допомогу на дитину. Це стосується понад 300 тисяч сімей.