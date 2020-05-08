Підтримка малого та середнього бізнесу: Шмигаль розраховує на тіснішу співпрацю з Радою

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на більш тісну співпрацю із Верховною Радою у питанні підтримки урядових законодавчих ініціатив щодо малого та середнього бізнесу.

Про це він сказав під час наради з обговорення антикризових ініціатив щодо підтримки бізнесу, повідомляє Урядовий портал.

«Надалі ми сподіваємося на більш тісну співпрацю з парламентом, зокрема, у питанні підтримки наших законодавчих ініціатив щодо малого та середнього бізнесу», – сказав Шмигаль.

За його словами, допомога підприємцям є надважливою, адже малий та середній бізнес - це основа добробуту країни не лише у такий складний час, а й надалі.

«Я розумію, що через коронакризу малий та середній бізнес опинилися у скрутному становищі. І наша підтримка є вкрай важливою. Адже це створення та збереження значної кількості робочих місць, запорука зростання економіки. Саме підприємці формують середній клас, який є рушійною силою позитивних змін у всіх сферах», – сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що уряд вже почав реалізовувати програми такої допомоги. Це, зокрема, оновлена програма кредитування «5-7-9» та програма «Нові гроші», орієнтовані на збереження на створення нових робочих місць.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко наголосив, що розвиток малого та середнього бізнесу стане основою розвитку економіки України.

Читайте також: Комітет ВР просить Шмигаля дати добро на відкриття кінотеатрів з 1 липня

«Стимулювання малого та середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки. Ми вбачаємо задля МСБ більший доступ до фінансів, легший доступ до ринків та меншу регуляцію», - зазначив урядовець і додав, що довгострокова стратегія розвитку держави базуватиметься на сприянні розвитку сегменту малого та середнього підприємництва.

Прем’єр-міністр за результатами зустрічі доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформувати робочу групу з питань підтримки малого та середнього бізнесу, в яку увійдуть члени уряду, народні депутати України, представники Ради з питань економічного розвитку при Кабінеті Міністрів та аналітичного центру.

Фото: www.kmu.gov.ua