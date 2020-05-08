Комітет ВР просить Шмигаля дати добро на відкриття кінотеатрів з 1 липня

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова підкомітету у сфері кінематографа та реклами Павло Сушко направили депутатське звернення до Прем’єр Дениса Шмигаля з пропозицію поновити діяльність кінотеатрів із 1 липня.

Про це Ткаченко повідомив у Facebook.

"Уряд має визначитися з конкретною датою щодо відкриття кінотеатрів, а МОЗ розробити нормативи санітарних заходів. Тому ми з Павлом Сушком звернулися до Прем’єр-міністра і запропонували чіткий алгоритм. Пропонуємо відкривати кінотеатри з 1 липня», – зазначив Ткаченко.

Водночас він акцентував і на обмеженнях, які мають діяти протягом перших двох тижнів після відновлення роботи цих закладів.

«Перші два тижні місяця продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16 липня повернутися до звичного режиму», – уточнив депутат.

За його словами, це допомогло би кінотеатрам вийти з кризи поступово і не опинитися в ситуації, коли ні фільмів, ні глядачів немає.

«При цьому ми маємо синхронізуватися зі світовим кінотеатральним ринком. Якщо продовжиться робота в карантинних обмеженнях, ми також перенесемо дату відкриття на більш пізній період.

Окрім того, Ткаченко закликав підтримати й ініціативу засновника кіностудії FILM.UA Сергія Созановського, який запропонував безкоштовно надати для повторного показу в кінотеатрах сучасні українські фільми.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади освіти, торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Згодом Кабмін продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

За даними ЦГЗ, в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.