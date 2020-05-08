Реконструкція автошляху Н-14 буде завершена до кінця року - Криклій

Реконструкція автошляху Н-14 «Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв» буде завершена до кінця цього року.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій 8 травня у ході робочого візиту в Миколаївську область, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Дорога Н-14 - чи не найгірша дорога в Україні, відновити яку обіцяли до нас вже 5 років так точно. Роботи на автошляху, яких не було десятки років, зараз тривають на 6 ділянках. Плануємо завершити реконструкцію та ввести об’єкт в експлуатацію вже цієї осені. Дорога роками забирала життя людей, адже довгий час знаходилась в аварійному стані. Ми це виправимо. І побудуємо цьогоріч у регіоні в 6 раз більше доріг, ніж було у 2019-му», - сказав Криклій.

Повідомляється, що за підсумками минулого року в Миколаївській області було відремонтовано всього 30 км доріг державного значення. У рамках програми Президента «Велике будівництво» у 2020 році в регіоні заплановано відновлення близько 200 км доріг. На це області виділено рекордне фінансування із бюджету – 4,2 млрд грн. З них - 1,2 млрд грн передбачено на реконструкцію дороги Н-14.

Оновлений автошлях буде оснащений сучасними комплексами автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі»).

Реконструкція автошляху Н-14

Криклій разом з головою Миколаївської облдержадміністрації Олександром Стадніком оглянув стан будівництва цієї дороги та обговорив подальші плани з оновлення дорожньої інфраструктури в регіоні.

«Минулого разу, коли я приїздив у регіон, то обіцяв, що ми обов'язково займемося Миколаївським мостом. Відтак, вже оголошено тендер на коригування ТЕО будівництва цього об’єкту. І до кінця року розраховуємо підписати контракт з японським урядовим агентством JICA щодо фінансування проєкту його будівництва», - відзначив урядовець.

Крім цього, продовжуються ремонтні роботи на автошляху Н-11 «Дніпро - Миколаїв» (через м. Кривий Ріг). У межах Миколаївської області заплановано оновити близько 72 км цієї дороги. Як і на Н-14, тут будуть встановлювати комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю.

Також планується відремонтувати 36,9 км дороги Т-15-13 «Нечаяне - Очаків», яка з’єднує міста Миколаїв та Одесу з морським портом «Очаків» та курортною зоною «Чорноморка» та 4,7 км дороги Т-15-07 «Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку «Чорноморка».