Криклій хоче залучити до будівництва доріг українців, які втратили роботу через карантин

Уряд планує створити 150 тис. робочих місць завдяки реалізації програми будівництва доріг і хоче залучити людей, які тимчасово незайняті через карантин.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Одна з головних таких функцій — забезпечення українців роботою. Прогнозна цифра – 150 тисяч нових робочих місць, які вдасться створити під реалізацію програми. Зараз плануємо, як залучити у “Великому будівництві” людей, котрі тимчасово незайняті через карантин і скорочення часу роботи підприємств. Або працівників тих підприємств, які переживають не найкращі часи. Вугільних шахт, приміром", - сказав Криклій.

На його думку, це, зокрема, можливість забезпечити роботою людей, що мешкають у "депресивних" районах.

"Будівництво триває по всій країні, тому для “складних” регіонів це справді можливість не тільки забезпечити зайнятість, а й отримати економічний ефект від відновлення доріг. Бо кожна гривня, що вкладається у дорожнє будівництво, забезпечує 2-3 гривні приросту ВВП", - розповів міністр.

Він сподівається, що цьогоріч вдасться виконати плани з відновлення 4000 кілометрів доріг.

"Сподіваюся, що пишатимусь сотнями об’єктів. Зокрема, такими як: бетонна дорога Н-31 Дніпро–Царичанка–Кобеляки–Решетилівка; будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі; будівництво південного обходу міста Дніпро; капітальний ремонт траси М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка; капітальний ремонт дороги М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече на ділянці Ковель–Луцьк... А особливо радітиму, коли будуть відновлені дороги на Миколаївщині та у Донецькій і Луганській областях", - додав міністр.