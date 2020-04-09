Криклій хоче залучити до будівництва доріг українців, які втратили роботу через карантин

Криклій хоче залучити до будівництва доріг українців, які втратили роботу через карантин

Укрінформ
Уряд планує створити 150 тис. робочих місць завдяки реалізації програми будівництва доріг і хоче залучити людей, які тимчасово незайняті через карантин.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Одна з головних таких функцій — забезпечення українців роботою. Прогнозна цифра – 150 тисяч нових робочих місць, які вдасться створити під реалізацію програми. Зараз плануємо, як залучити у “Великому будівництві” людей, котрі тимчасово незайняті через карантин і скорочення часу роботи підприємств. Або працівників тих підприємств, які переживають не найкращі часи. Вугільних шахт, приміром", - сказав Криклій.

На його думку, це, зокрема, можливість забезпечити роботою людей, що мешкають у "депресивних" районах.

"Будівництво триває по всій країні, тому для “складних” регіонів це справді можливість не тільки забезпечити зайнятість, а й отримати економічний ефект від відновлення доріг. Бо кожна гривня, що вкладається у дорожнє будівництво, забезпечує 2-3 гривні приросту ВВП", - розповів міністр.

Він сподівається, що цьогоріч вдасться виконати плани з відновлення 4000 кілометрів доріг.

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"Сподіваюся, що пишатимусь сотнями об’єктів. Зокрема, такими як: бетонна дорога Н-31 Дніпро–Царичанка–Кобеляки–Решетилівка; будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі; будівництво південного обходу міста Дніпро; капітальний ремонт траси М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка; капітальний ремонт дороги М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече на ділянці Ковель–Луцьк... А особливо радітиму, коли будуть відновлені дороги на Миколаївщині та у Донецькій і Луганській областях", - додав міністр.

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