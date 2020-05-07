Ексголова податкової Верланов оскаржує своє звільнення

Сергій Верланов оскаржує в Окружному адміністративному суді міста Києва своє звільнення з посади голови Державної податкової служби.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем в якому зазначений Сергій Верланов", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів від 24 квітня 2020 №452-р, яким було звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді.

На думку позивача, оскаржуване розпорядження про звільнення є незаконним і таким, що порушує його трудові права та законні інтереси.

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Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Фото: tax.gov.ua