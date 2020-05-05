Коронавірус і кредити для малого бізнесу: Зеленський поговорив з президентом ЄБРР

Про це йшлося під час телефонної розмови глави держави з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, повідомляє пресслужба українського Президента.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу.

Зеленський, зокрема, поінформував про заходи, яких вживає Україна для запобігання поширенню COVID-19, а також зосередився на програмах соціальної допомоги та підтримки бізнесу.

«Ми розуміємо, що малий і мікробізнес страждають найбільше, а це – наша економіка. І Офіс Президента, і уряд, і парламент – усі ми злагоджено працюємо, щоб розробити програми підтримки наших підприємців. У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами», - сказав Зеленський.

За даними ОП, співрозмовники окремо зупинилися на обговоренні інфраструктурного проєкту, який допоміг би створити чимало робочих місць.

Президент нагадав, що торік Україна стала другою найбільшою країною операцій ЄБРР за обсягами фінансування та посіла перше місце за кількістю проєктів – 51, обсяг річних зобов’язань сягнув понад 1 млрд євро. Крім того, за його словами, у 2019 році Україна мала рекордну вибірку коштів у обсязі 950 млн євро.

Читайте також: В Україні за допомогою ЄБРР реалізовуватимуть проєкт з навчання аграрних менеджерів

Також глава держави привітав перший пакет заходів ЄБРР щодо реагування на кризу на 1 млрд євро, затверджений у березні цього року, – «Пакет солідарності» і висловив сподівання на затвердження «Пакету солідарності 2.0» зі збільшенням до 4 млрд євро та розширення критичної інфраструктури через Програму підтримки життєдіяльності інфраструктури.

Водночас він висловив сподівання на затвердження ЄБРР у липні кредиту Укравтодору у розмірі 450 млн євро на новий проєкт, що передбачає подальшу реконструкцію дороги М05 Київ – Одеса аж до Одеси, будівництво північної об'їзної дороги Львова. Планується, що разом з додатковими 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку це дасть змогу швидко розпочати ці два важливі логістичні проєкти.

«Попри кризу інвестиції в інфраструктуру, зокрема будівництво доріг, залишаються для нас одним з найбільших пріоритетів. Цього року в бюджеті передбачено рекордні кошти для будівництва доріг, а також додаткові запозичення під державні гарантії», – наголосив Зеленський.

Він також подякував ЄБРР за готовність підтримати розвиток муніципальних проєктів в Україні та підписання меморандуму між ЄБРР та урядом України на Маріупольському інвестиційному форумі в жовтні 2019 року.

«Знаю, що на його реалізацію вже розпочаті переговори про залучення фінансування пілотних проєктів на загальну суму близько 160 млн євро в Херсонській, Полтавській та Дніпропетровській областях, і ми сподіваємося, що зможемо їх успішно фіналізувати протягом кількох місяців. Маю надію, що згодом більше інфраструктурних проєктів буде розгорнуто в різних регіонах країни», – зауважив Президент.

При цьому він додав, що через кризу, пов’язану з COVID-19, українські державні компанії потребують додаткової ліквідності, і висловив сподівання на підтримку ЄБРР.

Разом з тим, як зазначили в ОП, Чакрабарті привітав процес реформування в Україні, який триває попри епідемію COVID-19, відзначивши ефективний закон про концесію та голосування за закон про відкриття ринку землі.

У свою чергу Зеленський запевнив, що Україна продовжить реформування.

«Для України реформування вкрай важливе. Насамперед для збереження нашої економіки, а, по-друге, ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Парламент уже проголосував історичну земельну реформу, а днями підтримав прискорену процедуру розгляду законопроєкту про вдосконалення банківського регулювання. Його ухвалення у другому читанні відкриває Україні шлях до укладання нової, більшої програми співробітництва з МВФ», – підкреслив Зеленський.