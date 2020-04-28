Тендерні вимоги Укравтодору більш м'які, ніж у ЄБРР чи Світового банку – Кубраков

Нові методичні рекомендації Державного агенства автомобільних доріг України (Укравтодору) для типової тендерної документації передбачають більш м'які вимоги, ніж у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) чи Світового банку.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час пресконференції 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вимоги наші м'якші, ніж на тендерах Світового банку, ЄБРР. Якщо подивитись, що відбувається на тих тендерах, то лише 2-3 українські компанії можуть відповідати кваліфікаційним вимогам ЄБРР та Світового банку. А ми говоримо про те, що нашим кваліфікаційним вимогам можуть відповідати 20-30 компаній", - зазначив Кубраков.

Він додав, що методичні рекомендації Укравтодору для типової тендерної документації ґрунтуються на уніфікованому підході до роботи з підрядниками. Це дає можливість краще контролювати якість ремонтних робіт та надійність підрядних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року Укравтодор презентував проєкт Методичних рекомендацій для підготовки типової тендерної документації. Ці рекомендації встановлюють чіткі кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів, зокрема щодо відповідності обладнання, кількості працівників, досвіду проведення робіт та фінансової звітності.

В Укравтодорі вважають, що такі рекомендації дозволять боротися з "тендерними тролями" – компаніями, які подають скарги до Антимонопольного комітету України і таким чином блокують дорожні роботи.

Наразі методологічні рекомендації Укравтодору перебувають на затвердженні у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.