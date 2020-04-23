Укравтодор розпочав ремонтно-будівельні роботи на 161 об'єкті

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало ремонтно-будівельні роботи на 161 об'єкті у 23 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

"Станом на 23 квітня 161 дорожній об’єкт у 23 областях України активно ремонтується. Це близько 40% усіх запланованих ремонтів на 2020 рік", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня дорожні роботи розпочались у Тернопільській області на дорозі М–19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, а також на дорозі Н-03 у Хмельницькій області.

Наразі на більшості об’єктів підрядні організації влаштовують нижній та вирівнюючий шар асфальтобетону. Останній етап, із влаштування верхнього шару покриття, триває у Волинській області (дорога Р-15) та на Закарпатті (дорога Т 07-19).

При цьому на 143 об'єктах роботи фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду, на 18 об'єктах - за програмами співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями.

"Велике безпечне будівництво Укравтодору продовжується в умовах загальнонаціонального карантину, підрядні дорожні організації мають дотримуватися всіх умов санітарної безпеки працівників", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

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Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.