В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі одним із найдорожчих у світі

За 16 років, впродовж яких триває будівництво мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі, на них витратили близько 400 млн долларів. Це одна з найдорожчих мостових споруд у світі.

Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

«За 16 років, з довгими перервами, на будівництво, на реалізацію проєкту вже витрачено близько 400 млн доларів (враховуючи перепади курсу). Це робить його однією із найдорожчих у світі мостових споруд. Реальний шанс добудувати та ввести в експлуатацію міст з’явився лише зараз, коли є чітка цілеспрямована позиція Президента України, Верховної Ради України, уряду та місцевої влади», - зазначили в Укравтодорі.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Запоріжжі на місці будівництва мостів побував голова Укравтодору Олександр Кубраков. За його словами, за умови стабільного фінансування будівництво мостів можна завершити за 2 роки.

Кубраков на будівництві мостів у Запоріжжі

Загальна вартість проєкту — 11,9 млрд гривень, наразі на виконання першої черги робіт виділено 2,76 млрд грн, з яких: Державний дорожній фонд – 10 млн грн; окрема бюджетна програма – 500,04 млн грн; залишки коштів з минулого року – 740 млн грн; залучення кредитів Укравтодором – 1,5 млрд грн.

Роботи виконує турецька компанія «Онур».

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Якщо підрядники будуть будувати з випередженням графіку, то Укравтодор може залучити кошти, виграні у Газпрому в Стокгольмському арбітражі.

Будівництво мостів розпочалось 30 серпня 2004 року. Тоді роботи планували виконати за 1825 діб і витратити на це 1,9 млрд гривень. За 16 років вартість будівництва збільшилась в 6 разів.