Укравтодор планує завершити будівництво запорізьких мостів за два роки

За умови системного фінансування запорізькі мости планується добудувати за 2 роки.

Про це під час візиту до Запоріжжя заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У липні 2019 року ми були тут разом з Президентом Володимиром Зеленським і дивились на цей довгобуд... Знайшли кошти на корегування проєкту, провели тендер, знайшли гроші на початок робіт. Проєкт "Велике будівництво" не буде зупинятись. За умови нормального фінансування через 2 роки планується завершення цього об'єкту", - сказав Кубраков.

Згідно проєктної документації, підрядна організація "Онур" має добудувати мости через р.Дніпро за чотири роки. Загальна вартість будівництва - 11,9 млрд грн. На цей вже виділено 2 млрд 760 млн грн. Але, за словами Кубракова, Укравтодор має можливість збільшити фінансування до 5 млрд на цей рік.

"Якщо ми будемо бачити, що роботи виконуються, ми маємо можливість збільшити фінансування," - сказав він.

За словами начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрія Івко, до кінця року підрядник має з'єднати острів Хортиця з Хортицьким районом.

"10 квітня ми отримали дозвіл від ДАБІ. План мінімум - до кінця року відкрити рух на верхній частині мосту через р. Старий Дніпро, аби розвантажими мости Преображенського", - сказав Івко.

Відповідно до проєкту будівництва в Запоріжжі буде збудована магістраль безперервного руху довжиною 9 100 м, яка зв’яже правобережну частину міста з центральною лівобережною частиною і основною північною промисловою зоною через обидва рукави річки Дніпро та острів Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних розв’язок у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Мости почали будувати в 2004 році.