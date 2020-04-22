Укравтодор планує завершити будівництво запорізьких мостів за два роки
Про це під час візиту до Запоріжжя заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У липні 2019 року ми були тут разом з Президентом Володимиром Зеленським і дивились на цей довгобуд... Знайшли кошти на корегування проєкту, провели тендер, знайшли гроші на початок робіт. Проєкт "Велике будівництво" не буде зупинятись. За умови нормального фінансування через 2 роки планується завершення цього об'єкту", - сказав Кубраков.
Згідно проєктної документації, підрядна організація "Онур" має добудувати мости через р.Дніпро за чотири роки. Загальна вартість будівництва - 11,9 млрд грн. На цей вже виділено 2 млрд 760 млн грн. Але, за словами Кубракова, Укравтодор має можливість збільшити фінансування до 5 млрд на цей рік.
"Якщо ми будемо бачити, що роботи виконуються, ми маємо можливість збільшити фінансування," - сказав він.
За словами начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрія Івко, до кінця року підрядник має з'єднати острів Хортиця з Хортицьким районом.
"10 квітня ми отримали дозвіл від ДАБІ. План мінімум - до кінця року відкрити рух на верхній частині мосту через р. Старий Дніпро, аби розвантажими мости Преображенського", - сказав Івко.
Відповідно до проєкту будівництва в Запоріжжі буде збудована магістраль безперервного руху довжиною 9 100 м, яка зв’яже правобережну частину міста з центральною лівобережною частиною і основною північною промисловою зоною через обидва рукави річки Дніпро та острів Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних розв’язок у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.
Мости почали будувати в 2004 році.