На будівництво запорізьких мостів цьогоріч є 2,75 мільярда

На будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі на цей рік виділено 2 млрд 750 млн гривень.

Про це сьогодні під час онлайн-конференції сказав керівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко.

«У п'ятницю (10 квітня - ред.) ми отримали дозвіл від ДАБК. Тобто ми можемо продовжувати будівництво мостових переходів через Дніпро. Що стосується фінансування, то 1 квітня вийшла постанова Кабміну, де на Запорізьку область виділено 3,4 млрд гривень, з яких - 1,5 млрд - на мости. Крім того, раніше було виділено 500 і 750 млн гривень. Тобто на цей рік у нас є 2 млрд 750 млн гривень», - сказав Івко.

Будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро до Запоріжжя / Фото: Дмитро Смольєнко

Цього року підрядник повинен закінчити зведення пілонів - залишилося добетонувати 10-11 метрів. Вони пройшли повне обстеження з залученням водолазів та альпіністів. У Службі автодоріг запевняють: пілони перебувають в хорошому стані, є висновки експертної та проектної організацій.

Крім того, необхідно буде з'єднати Бабурку (Хортицький район) з островом Хортицею. За словами керівника регіональної Служби автодоріг, новий міст через Старий Дніпро складається з нижньої і верхньої частини, по три смуги руху в кожному. Цього року будівельники зосереджені на запуску верхньої частини мостового переходу.

«Нам потрібно розвантажити міст Преображенського. Ми плануємо, що до кінця року ми з'єднаємо Бабурку з островом Хортиця, щоб транспорт міг рухатися трьома смугами нового побудованого мосту в одну сторону і двома смугами мосту Преображенського - в іншу. Виділених коштів на ці роботи вистачить», - сказав Івко.

Зараз на будівельному майданчику вже побудований бетонний завод, на 40% готовий табір для будівельників, є адміністративні і технічні будівлі. На об'єкті працюють 55 - 60 осіб.

Згідно з проектом будівництва, це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка зв'язує правобережну частину міста Запоріжжя з центральною лівобережною частиною і основною північною промисловою зоною через обидва рукави річки Дніпро та острів Хортиця.

Магістраль складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

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Як повідомлялося, 21 лютого 2020 року результатами оголошеної Службою автомобільних доріг у Запорізькій області тендерної процедури з визначення генеральної підрядної організації електронною системою Прозорро з пропозицією 11 918 млрд грн переможцем визначено компанію Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Термін надання послуг - до 3 березня 2024 року.