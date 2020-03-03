Укравтодор планує за два роки збудувати міст у Запоріжжі

Укравтодор підписало угоду з турецькою компанією, згідно з якою міст у Запоріжжі будуватиметься 4 роки. Проте у відомстві планують здати готовий об’єкт за два роки.

Про це сказав голова Укравтодору Олександр Кубраков 3 березня під час церемонії підписання контракту щодо будівництва Запорізького мосту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми очікуємо, що реальні роботи на цьому об’єкті почнуться з наступного тижня. Термін угоди, яка була сьогодні підписана, розрахований на 4 роки, але у нас є наш внутрішній термін, який, я сподіваюсь, підрядна організація, яка перемогла в тендері і буде займатися будівництвом, витримає. Ми чекаємо, що це буде приблизно два роки. Два роки з моменту початку будівництва і до його завершення”, - заявив Кубраков.

Він додав, що Укравтодор зі свого боку виконуватиме всі свої зобов'язання, зокрема стосовно вчасного фінансування проєкту, організації будівельних робіт, оформлення дозвільної документації тощо.

За словами Кубракова, наразі на будівництво запорізького мосту виділено приблизно 1 млрд 250 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого 2020 року стало відомо, що турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi виграла тендер на «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)». Очікувана вартість предмету закупівлі на початок проведення тендеру становила 12,340 млрд грн, пропозиція переможця становила 11,928 млрд грн.

Відповідно до проєкту будівництва в Запоріжжі буде збудована магістраль безперервного руху довжиною 9 100 м, яка зв’яже правобережну частину міста центральною лівобережною частиною і основною північною промисловою зоною через обидва рукави річки Дніпро та острів Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних розв’язок у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Будівництво мостового переходу, який має з'єднати лівий і правий береги Дніпра через острів Хортицю, розпочато в серпні 2004 року. Тоді планувалося, що мости буде споруджено за п'ять років. Вартість будівництва оцінювалася в 5 млрд гривень. Загальна довжина автомагістралі, згідно з проєктом, має становити 9,1 км.

Станом на 2017 рік було побудовано трохи більше як 200 метрів мосту через старе русло Дніпра. На будівництво мостів витратили понад 2,8 млрд грн.

Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi - це турецька група компаній, яка займається будівництвом автомобільних доріг та мостів, а також проводить роботи з реконструкції доріг.

Компанія реалізовує різноманітні проєкти в Хорватії, Україні, Тунісі, Молдові, Омані, Туркменістані та Екваторіальній Гвінеї.