У Раді зареєстрували проєкт постанови про доповідь голови Нацбанку

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №3426 "Про доповідь голови Національного банку України про діяльність Національного банку України в умовах встановленого в Україні карантину".

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проєкт постанови надійшов до Верховної Ради 4 травня і був переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст документа не оприлюднений.

Авторами проєкту постанови є група народних депутатів із фракції "Слуга народу".

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, член фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха повідомив, що зібрав підписи голів парламентських комітетів під проєктом постанови "Про доповідь голови Національного банку України про діяльність Національного банку України в умовах встановленого в Україні карантину".

Згідно з проєктом постанови, який оприлюднив Наталуха, документ передбачає заслуховування та обговорення на наступному позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради доповіді голови Нацбанку про діяльність НБУ в умовах карантину.

За результатами доповіді пропонується надати оцінку діяльності голови Нацбанку.