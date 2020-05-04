Єрмак каже, що не чув про консультації щодо зміни керівництва Нацбанку
Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook, відповідаючи на запитання, чи можуть бути здійснені кадрові перестановки в НБУ.
"Наразі я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знаємо і не чули про це. Безумовно, я можу говорити про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, бесіди", - сказав Єрмак.
Він зауважив, що не чув про те, щоб народні депутати ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку.
Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет міністрів є окремими гілками влади, а він може говорити лише про Офіс Президента.