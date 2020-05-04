Єрмак каже, що не чув про консультації щодо зміни керівництва Нацбанку

Єрмак каже, що не чув про консультації щодо зміни керівництва Нацбанку

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП не знають і не чули про будь-які консультації щодо зміни керівництва Національного банку України.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook, відповідаючи на запитання, чи можуть бути здійснені кадрові перестановки в НБУ.

"Наразі я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знаємо і не чули про це. Безумовно, я можу говорити про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, бесіди", - сказав Єрмак.

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Він зауважив, що не чув про те, щоб народні депутати ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку.

Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет міністрів є окремими гілками влади, а він може говорити лише про Офіс Президента.

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