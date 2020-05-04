Єрмак каже, що не чув про консультації щодо зміни керівництва Нацбанку

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП не знають і не чули про будь-які консультації щодо зміни керівництва Національного банку України.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook, відповідаючи на запитання, чи можуть бути здійснені кадрові перестановки в НБУ.

"Наразі я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знаємо і не чули про це. Безумовно, я можу говорити про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, бесіди", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що не чув про те, щоб народні депутати ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку.

Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет міністрів є окремими гілками влади, а він може говорити лише про Офіс Президента.