Ринки закриватимуть за порушення “карантинних” правил - Степанов

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів контролюватиме дотримання карантинних заходів ринками.

Про це на брифінгу 29 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є в державі відповідний орган - Держпродспоживслужба, яка мусить контролювати дотримання в даному випадку карантинних заходів на продовольчих ринках. Тобто питання контролю, контролю за тим, щоб все відбувалося в рамках тих правил, які будуть встановлені урядом", - сказав Степанов.

Він зазначив, що окрім того, Держпродспоживслужбі буде надано право закривати такі ринки, якщо будуть великі порушення.

"Бо для нас здоров'я громадян - це дуже важливо, і ми не можемо допустити якихось спалахів коронавірусу у зв'язку з порушеннями правил, які розроблені фахівцями, які чітко розуміють, як має безпечно відбуватися торгівля на продовольчих ринках", - додав Степанов.

Як повідомлялося, у середу, 29 квітня, уряд розгляне можливість відкриття ринків. Як заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. У понеділок на нараді в Офісі Президента Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.