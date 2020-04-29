Степанов розповів, де найбільше нових випадків коронавірусу

За добу на COVID-19 найбільше людей захворіло в Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області - 60, Тернопільській області - 44, та м. Києві - 43", - сказав Степанов.

За попередню добу здійснено 5 825 досліджень методом ПЛР.

Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР.

Загалом за даними Центру громадського здоров'я, підтверджено:

Вінницька обл. — 412 випадків (101 людина одужала);

Волинська обл. — 271 випадок (55 одужали);

Дніпропетровська обл. — 323 випадки (17 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 357 випадків (18 одужали);

Закарпатська обл. — 403 випадки (43 одужали);

Запорізька обл. — 228 випадків (51 одужав);

Івано-Франківська обл. — 821 випадок (72 одужали);

м. Київ — 1 341 випадок (69 одужали);

Київська обл. — 643 випадки (70 одужали);

Кіровоградська обл. — 377 випадків (81 одужав);

Львівська обл. — 405 випадків (66 одужали);

Луганська обл. — 33 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 116 випадків (5 одужали);

Одеська обл. — 261 випадок (13 одужали);

Полтавська обл. — 188 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. — 588 випадків (49 одужали);

Сумська обл. — 98 випадків (55 одужали);

Тернопільська обл. — 708 випадків (76 одужали);

Харківська обл. — 237 випадків (19 одужали);

Херсонська обл. — 111 випадків (31 одужав);

Хмельницька обл. — 81 випадок (18 одужали);

Черкаська обл. — 282 випадки (60 одужали);

Чернівецька обл. — 1489 випадків (97 одужали);

Чернігівська обл. — 41 випадок (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні перебуває 6 773 пацієнти, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 093 особи, з них 136 дітей та 333 медики. На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 129 людей, у тому числі одна дитина та 8 медиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано 9 866 випадків захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 людей. Загалом 1103 пацієнти вже одужали.