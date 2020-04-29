Діагноз "коронавірусна хвороба" встановлюють лише після ПЛР-тестування - Степанов

Єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно зі стандартами, в тому числі тестування, які затверджені МОЗ, єдиним джерелом встановлення діагнозу "коронавірусна хвороба" є саме ПЛР-тестування. У нас не введено тестування по експрес-тестах, але це не заборонено. Але єдиним джерелом є ПЛР-тестування, і саме ми йдемо через ПЛР-тести, які встановлені нашими протоколами", - наголосив він.

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.