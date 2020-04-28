Глибока рецесія в ЄС цього року неминуча – єврокомісар

Економіка Євросоюзу зазнала внаслідок коронакризи тяжкого удару, який цього року неминуче призведе до глибокої рецесії.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час виступу на онлайн-зустрічі Комітету Європарламенту з питань економіки він зазначив: «Сплеск та розповсюдження пандемії драматично змінило наш економічний прогноз. Він ще до кризи мав уразливі місця, пов’язані з ризиками економічного спаду. Але зараз очевидно, що глибока рецесія в Європі є неминучою у цьому році. Ми представимо 7 травня наш весняний прогноз, але можемо використовувати як орієнтир останні дані Світового економічного огляду МВФ. У ньому падіння глобальної економіки прогнозується у 3%. І це саме та причина, з якої більше 100 країн світу звернулися по підтримку МВФ».

За оцінкою Джентілоні, втрати Європи будуть навіть суттєвішими.

«Ми матимемо дуже жорстке корегування бюджету ЄС у 2020 році, яке буде гіршим, ніж ми мали під час глобальної фінансової кризи. Наші показники відповідатимуть цифрам, показаним в огляді МВФ, який передбачає, що єврозона втратить близько 7,5% ВНП - саме таким є прогноз ВМФ», - заявив єврокомісар.

За його словами, поточний економічний шок, який переживає Європа, має як внутрішні, так і зовнішні причини. Він є безпрецедентним за своїм руйнівним потенціалом, тож потребує безпрецедентної та інноваційної відповіді.

«Криза уразить усіх нас, але, відповідно до тієї загальної картини, яка вимальовується в рамках нашого майбутнього прогнозу, буде разюча різниця у збитках, яких зазнають країни-члени. У деяких країнах ВНП впаде більш різко, ніж в інших, масштаб скорочення робочих місць буде також різним. Усюди криза збільшить безробіття, соціальну та економічну нерівність, у тому числі серед тих верств населення, які сьогодні забезпечені сталою роботою та мають добрі житлові умови», - констатував Джентілоні.

Він нагадав, що країни ЄС уже спрямували на фіскальні стимули більше 2,5% ВНП та ще понад 20% від ВНП - на підтримку ліквідності підприємств і бізнесу. Але ці загальні цифри не показують потенційно руйнівних масштабів шкоди, яких зазнають різні країни. Відповідно вони матимуть різні спроможності для підтримки своїх громадян та збереження робочих місць, - ці заходи для різних країн коливатимуться від 1% до 3% ВНП вже у 2020 році.