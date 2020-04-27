Новий закон про фінмоніторинг вимагає ідентифікації для власників електронних гаманців - НБУ

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, який набирає чинності з 28 квітня 2020 року, запроваджує ідентифікацію власників електронних гаманців.

Окрім того, запроваджується ідентифікація платників при розрахунках, переказах посередництвом мобільних операторів. Водночас, закон встановлює для цього перехідний період до 1 січня 2021 року, заявив на брифінгу директор департаменту платіжних систем Олексій Шабан.

"Новий закон запроваджує ідентифікацію власників електронних гаманців. До кінця поточного року діє перехідний період. Після чого власники електронних гаманців мають бути ідентифіковані. Але це спрощена ідентифікація. Зазвичай досить буде паспорту та ідентифікаційного коду",- зазначив Шабан.

Також має відбутися ідентифікація платників при розрахунках з мобільними операторами.

"Якихось окремих вимог до мобільних операторів у цьому зв`язку закон не встановлює. Тобто, з завтрашнього дня у питаннях розрахунків, переказів, оплати якихось сервісів чи контенту нічого не змінюється. Просто, включається 8 місяців, коли потрібно буде пройти ідентифікацію. А правила, яким чином це здійснюватиметься, будуть прописані компаніями, які ці сервіси надають", - зазначив представник НБУ.

Також, відбуватиметься верифікація клієнтів поштових операторів, якщо сума переказу перевищуватиме 5 тис. грн.

"Якщо ви будете робити переказ готівкою (понад 5 тис грн, - ред.) через поштового оператора, чи фінансову компанію, яка працює через поштового оператора, то до кінця поточного року такі фінансові компанії мають час для налаштування своїх процесів (для верифікації клієнтів, - ред.).

Шабан наголосив, що Національний банк установить тривалий перехідний період, для того, щоб усі учасники ринку - банки та небанківські установи, мали перехідний період для налаштування своїх автоматизованих систем та перебудови внутрішніх процесів.

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Нагадаємо, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” набирає чинності з 28 квітня 2020 року. Він встановлює, зокрема, нові вимоги до належної перевірки клієнтів фінансових установ. Законом передбачено обов`язок державних регуляторів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог Закону протягом трьох місяців із дати набрання його чинності, тобто до 28 липня 2020 року.

Наразі НБУ вже готує: оновлене Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердження та впровадження якого очікується до кінця квітня; аналогічні норми регулювання для небанківського фінансового ринку, затвердження та впровадження яких очікується до кінця липня.

При цьому норми статті 14 Закону не поширюються на: сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми); сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн (за умови, що фінансова установа може визначити особу платника, якій уклав договір з отримувачем); перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми); всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн; зняття коштів із власного рахунку.