Що змінить закон про фінмоніторинг для банків і клієнтів - роз'яснення НБУ

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, який набирає чинності з 28 квітня 2020 року, не змінить майже нічого для банків та їх клієнтів.

Про це під час брифінгу в понеділок заявив директор департаменту платіжних систем Олексій Шабан, повідомляє кореспондент Укрінформу,

"Закон майже нічого не змінить для клієнтів банків, для банківських установ. Він ніяким чином не позначиться на можливостях сплати комунальних послуг, поповнення мобільних телефонів, переказів, оплати карткою. Не будуть також мати ніяких обмежень перекази безготівкових коштів, у тому числі із закордону на валютні рахунки. Бо і власник картки платника, і власник картки отримувача вже ідентифіковані банком, і ніяких додаткових ідентифікацій не потрібно. Обмежень за такими операціями новий закон не вводить. Новий закон про те, що треба орієнтуватися на великі ризикові операції. Закон зміщує акцент на великі ризикові операції", - підкреслив Шабан.

Також, за словами представника НБУ, закон нічого не змінює щодо лімітів на перекази, щодо поповнення коштами власних рахунків, оплати товарів чи послуг. Він запевнив, що банк не буде безпідставно блокувати операції, тільки тому, що операція, наприклад, дуже велика.

"Ви можете продовжувати робити ті перекази, валютні чи гривневі, в тих об'ємах, до яких ви звикли, без жодних обмежень. Звісно, якщо операція буде невластивою за сумою для цього клієнта, банк зможе запитати, для того, щоб прояснити суть питання", - пояснив він.

Також, за словами представника НБУ, закон нічого не змінює в принципах запитування документів про походження коштів. У то й же час, за словами Шабана, якщо йдеться про переказ готівки, таку операцію краще зробити у відділенні банку. "Операції з переказу готівки до 5 тисяч проходять у терміналах самообслуговування в будь-якому випадку. Більші операції можливі, якщо термінал самообслуговування банку чи небанківської установи обладнаний пристроєм для зчитування картки або надає можливість верифікувати клієнта, який робить поповнення чи переказ за допомогою пінкоду, зчитування безконтактної картки чи смс-паролю, то додаткових операцій робити не потрібно", - зазначив представник НБУ.

Якщо ж термінали таким пристроєм не обладнані, а сума переказу перевищує 5 тис. грн, то потрібно буде пред`явити паспорт. "Паспорту для здійснення таких операцій буде достатньо. ", - наголосив представник НБУ.

Також, паспорт знадобиться при переказі, наприклад через платіжні системи. "Наприклад, при переказі через Вестерн Юніон - це по суті готівковий переказ, тому, на цей переказ поширюється правила готівкових переказів. І при операції від 5 тис. грн. потрібно буде мати паспорт", - зазначив Шабан.

Як повідомлялося, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” набирає чинності з 28 квітня 2020 року.

Він встановлює зокрема нові вимоги до належної перевірки клієнтів фінансових установ. Законом передбачено обов'язок державних регуляторів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог Закону протягом трьох місяців із дати набрання його чинності, тобто до 28 липня 2020. Наразі НБУ вже готує оновлене Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердження та впровадження якого очікується до кінця квітня; аналогічні норми регулювання для небанківського фінансового ринку, затвердження та впровадження яких очікується до кінця липня.

Норми статті 14 Закону не поширюються на: сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми); сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн (за умови, що фінансова установа може визначити особу платника, якій уклав договір з отримувачем); перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми); всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн; зняття коштів із власного рахунку.