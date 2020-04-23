Данилишин вважає зниження Нацбанком облікової ставки напівмірою

Жорсткість монетарних умов, які сформовані правлінням Національного банку України, не сприяє активізації ділової активності суб’єктів. Натомість, зниження облікової ставки в нинішніх умовах є лише напівмірою.

Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 8% з 24 квітня 2020 року, знизивши її на 2 в.п. В цілому потрібно привітати дане запізніле рішення щодо пом’якшення монетарних умов, але зважаючи на те, які заходи в даному напрямі здійснюють уряди інших країн – вважаю його малоефективним в даний час та напівмірою", - написав Данилишин.

"При даних умовах як експерт, можу сказати, що рівень облікової ставки має знаходитись в межах 6-7%. Він включає - 2,3% (споживча інфляція) плюс 3 відсоткових пункти - рівень нейтральної ставки для України. Плюс ризики можливих зовнішніх і внутрішніх загроз", - зазначив голова Ради НБУ.

Він наголосив, що навіть зменшення рівня облікової ставки в січні-квітні 2020 року на 5.5 в.п. суттєво не вплине на пом’якшення монетарних умов в першій половині 2020 року. А це було б вкрай необхідно для активізації економічної активності суб’єктів.

"Крім того, в 2018-2019 роках правління НБУ допустилося ряд грубих помилок, які вплинули на жорсткі рішення з монетарної політики, а також не сприяли формування достатнього запасу міцності для прискорення економічного зростання", - вважає Данилишин.

На його думку, також є завищеними сподівання на МВФ, який "не буде за нас приймати рішення щодо розвитку економіки та її фінансового забезпечення". Це свідчить про те, що правління реально робить наголос на зовнішніх запозиченнях, а не на стимулюванні розвитку економіки.

"Україна завдяки жорсткій монетарній політиці фактично втрачала від 0.7 до 1.5% ВВП в період 2017-2019 років. Це ще раз доводить, що теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років", - наголосив Данилишин.

Він вважає це "перегрівом" монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за інфляційний таргет, що може становити реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП та наповнення державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ухвалив рішення про зниження з 24 квітня облікової ставки до 8%.

Із 13 березня 2020 року облікову ставку було знижено до 10%.

Протягом останніх пів року ставку знижували ще двічі: з 31 січня 2020 року - до 11% та з 13 грудня 2019 року - до 13,5%.