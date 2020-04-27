Найбільша у світі нафтова компанія Saudi Aramco скорочує видобуток - ЗМІ

Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу Saudi Aramco почала скорочувати видобуток цього тижня - до 1 травня, спільної дати зниження виробництва, про яку раніше домовилися 23 країни ОПЕК+.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в саудівській нафтовій промисловості.

«Aramco почала скорочувати виробництво приблизно з 12 мільйонів барелів на добу до передбачених її зобов'язаннями 8,5 млн барелів на день», - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, компанія, ймовірно, може досягти цього цільового рівня дещо раніше 1 травня.

Про намір достроково почати виконувати угоду ОПЕК+, яка повинна знизити дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, говорили раніше також Кувейт, Алжир, Нігерія.

Загальний обсяг зниження в рамках ОПЕК + повинен скласти 9,7 млн барелів.

Виробництво нафти в світі становить близько 100 млн барелів на добу, в той же час попит на неї в умовах, коли 2/3 населення Землі перебувають в ізоляції, може впасти до 70 млн.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту знижуються в понеділок через побоюваннях інвесторів, що збереження надлишку пропозиції призведе до вичерпання потужностей для зберігання сировини та викличе новий обвал цін на ф'ючерси.

Читайте також: Нафта дешевшає через побоювання щодо вичерпання потужностей для зберігання

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 23,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 24,84 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($24,81).