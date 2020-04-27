Нафта дешевшає через побоювання щодо вичерпання потужностей для зберігання
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля липневої нафти Brent становила $23,87 (-3,79%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $14,97 (-11,63%). Попередні торги завершилися на рівні $24,81 і $16,94 відповідно.
Сховища нафти в світі вже заповнено на 65%, сказав агентству Bloomberg аналітик Kayrros Ентоні Халф. За його оцінкою, через перевиробництво щотижня до сховищ надходить 50 млн барелів нафти, і такими темпами весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано в світі до червня.
Обсяг нафти, яка знаходиться на танкерах у морі, зріс із 1 березня на 76% - до 153 млн барелів, про що свідчать дані аналітичної фірми Kpler. Це відповідає обсягу видобутку нафти в світі за 1,5 дня.
Тим часом Saudi Aramco почала скорочувати видобуток, із випередженням виконуючи домовленості про спільне зниження з 1 травня виробництва 23 країнами ОПЕК+. Про намір достроково розпочати виконання угоди, яка має знизити нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, заявили Кувейт, Алжир, Нігерія.
У США аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобутку, що знаходиться під загрозою зупинки через низькі ціни, у 1,75 млн барелів на добу.
Виробництво нафти в світі становить близько 100 млн барелів на добу, в той же час попит на неї в умовах, коли 2/3 населення Землі перебувають в ізоляції, може впасти до 70 млн.
На тлі стрімкого скорочення виробництва кількість діючих бурових установок у Сполучених Штатах знизилася до найнижчого рівня з липня 2016 року, а загальна кількість нафтових і газових бурових установок у Канаді впала до найнижчого рівня принаймні з 2000 року, про що свідчать дані Baker Hughes.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 23,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 24,84 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($24,81)