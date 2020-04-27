Нафта дешевшає через побоювання щодо вичерпання потужностей для зберігання

Ціни на нафту знижуються в понеділок через побоюваннях інвесторів, що збереження надлишку пропозиції призведе до вичерпання потужностей для зберігання сировини та викличе новий обвал цін на ф'ючерси.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля липневої нафти Brent становила $23,87 (-3,79%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $14,97 (-11,63%). Попередні торги завершилися на рівні $24,81 і $16,94 відповідно.

Сховища нафти в світі вже заповнено на 65%, сказав агентству Bloomberg аналітик Kayrros Ентоні Халф. За його оцінкою, через перевиробництво щотижня до сховищ надходить 50 млн барелів нафти, і такими темпами весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано в світі до червня.

Обсяг нафти, яка знаходиться на танкерах у морі, зріс із 1 березня на 76% - до 153 млн барелів, про що свідчать дані аналітичної фірми Kpler. Це відповідає обсягу видобутку нафти в світі за 1,5 дня.

Тим часом Saudi Aramco почала скорочувати видобуток, із випередженням виконуючи домовленості про спільне зниження з 1 травня виробництва 23 країнами ОПЕК+. Про намір достроково розпочати виконання угоди, яка має знизити нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, заявили Кувейт, Алжир, Нігерія.

У США аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобутку, що знаходиться під загрозою зупинки через низькі ціни, у 1,75 млн барелів на добу.

Виробництво нафти в світі становить близько 100 млн барелів на добу, в той же час попит на неї в умовах, коли 2/3 населення Землі перебувають в ізоляції, може впасти до 70 млн.

На тлі стрімкого скорочення виробництва кількість діючих бурових установок у Сполучених Штатах знизилася до найнижчого рівня з липня 2016 року, а загальна кількість нафтових і газових бурових установок у Канаді впала до найнижчого рівня принаймні з 2000 року, про що свідчать дані Baker Hughes.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 23,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 24,84 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($24,81)