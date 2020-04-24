Дешева нафта може "вбити" фінрезерви РФ за два роки - Deutsche Bank

Російський Фонд національного добробуту (ФНД) може бути вичерпаний трохи більш як за два роки за ціни російської нафти Urals 15 доларів за барель. Таку оцінку запропонували економісти Deutsche Bank в новому звіті.

Про це повідомляє РБК, який має огляд економістів Deutsche Bank Петра Сидорова та Крістіана Вєтошки від 23 квітня.

"За ціни Urals по $15 цих коштів (ФНД - ред.) вистачить, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом трохи більш як два роки. Але цей строк буде ближче до шести років, якщо Urals коштуватиме $30", - пишуть аналітики.

За їхніми підрахунками, поточний розмір ФНД становить близько 120 мільярдів доларів або близько 9 трильйонів рублів.

Цього тижня російська нафта Urals подешевшала до $12.

Як повідомлялося, цими днями вартість травневих ф'ючерсів (двосторонніх зобов'язань щодо купівлі-продажу) на постачання основної нафти американського видобутку - WTI - вперше в історії опустилася нижче нуля. Тобто, формально споживачам ресурсу будуть ще й доплачувати. За окремими угодами - аж до $ 37 за барель. Тому що це - дешевше, ніж припиняти видобуток і потім витрачати кошти на його відновлення.

Інші дві так звані маркерні (еталонні) марки нафти - північноморська Brent Crude та арабська Dubai Crude - теж значно подешевшали, але нижче $ 19-25 ($15-20 зі спотовими - невідкладними - поставками) за барель не опустилися. Та й ціни на червневі ф'ючерси WTI впали тільки на 5% - до $20 за барель. Водночас травневі котирування важкої російської нафти Urals, під переробку якої "заточені" потужності українських НПЗ, напередодні також тимчасово опускалися нижче нуля - до мінус $2 за барель.