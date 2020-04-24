Дешева нафта може

Дешева нафта може "вбити" фінрезерви РФ за два роки - Deutsche Bank

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Укрінформ
Російський Фонд національного добробуту (ФНД) може бути вичерпаний трохи більш як за два роки за ціни російської нафти Urals 15 доларів за барель. Таку оцінку запропонували економісти Deutsche Bank в новому звіті.

Про це повідомляє РБК, який має огляд економістів Deutsche Bank Петра Сидорова та Крістіана Вєтошки від 23 квітня.

"За ціни Urals по $15 цих коштів (ФНД - ред.) вистачить, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом трохи більш як два роки. Але цей строк буде ближче до шести років, якщо Urals коштуватиме $30", - пишуть аналітики.

За їхніми підрахунками, поточний розмір ФНД становить близько 120 мільярдів доларів або близько 9 трильйонів рублів.

Цього тижня російська нафта Urals подешевшала до $12.

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Як повідомлялося, цими днями вартість травневих ф'ючерсів (двосторонніх зобов'язань щодо купівлі-продажу) на постачання основної нафти американського видобутку - WTI - вперше в історії опустилася нижче нуля. Тобто, формально споживачам ресурсу будуть ще й доплачувати. За окремими угодами - аж до $ 37 за барель. Тому що це - дешевше, ніж припиняти видобуток і потім витрачати кошти на його відновлення.

Інші дві так звані маркерні (еталонні) марки нафти - північноморська Brent Crude та арабська Dubai Crude - теж значно подешевшали, але нижче $ 19-25 ($15-20 зі спотовими - невідкладними - поставками) за барель не опустилися. Та й ціни на червневі ф'ючерси WTI впали тільки на 5% - до $20 за барель. Водночас травневі котирування важкої російської нафти Urals, під переробку якої "заточені" потужності українських НПЗ, напередодні також тимчасово опускалися нижче нуля - до мінус $2 за барель.

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