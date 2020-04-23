Україна має запастися нафтою, поки ціна низька - експерт

Поки ціни на нафту низькі, Україна має схвалити законодавство про формування нафтових запасів і почати їх формувати.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила президент DiXi Group Олена Павленко.

"Для того, щоб запустити процес створення запасів нафти, потрібно спочатку запустити відповідні правила, визначити відповідну модель. Робота по розробці цих правил іде вже давно, і застрягла – як це часто буває – на етапі прийняття рішень. Законопроєкт уже розроблений, його має прийняти уряд і передати в парламент. І після його прийняття вже можна починати формувати запаси – поки ціни на нафту залишаються на низькому рівні", - зазначила експерт.

Вона підкреслила, що створення запасів нафти – це нормальна практика більшості розвинених країн, які думають про стабільні та ефективні внутрішні ринки.

"Крім того, що це нормальна практика, це також частина зобов’язань між Україною та ЄС в рамках Угоди про Асоціацію – те саме, що ЄС вимагає від своїх членів, він також вимагає і від нас", - додала експерт.

Як повідомлялося, днями вартість травневих ф’ючерсів (двосторонніх зобов’язань щодо купівлі-продажу) на постачання основної нафти американського видобутку – WTI – вперше в історії опустилася нижче нуля. Тобто, формально споживачам ресурсу ще й доплачуватимуть. За окремими угодами – аж до $37 за барель. Бо це – дешевше, ніж припиняти видобуток і потім витрачатися на його відновлення.

Інші дві так звані маркерні (еталонні) марки нафти – північноморська Brent Crude і арабська Dubai Crude – також значно подешевшали, але нижче $19-25 ($15-20 зі спотовими – невідкладними – постачаннями) за барель не опустилися. Та й ціни на червневі ф'ючерси WTI впали лише на 5% – до $20 за барель. Водночас травневі котирування важкої російської нафти Urals, під переробку якої “заточені” потужності українських НПЗ, напередодні також тимчасово опускалися нижче нуля – до мінус $2 за барель.