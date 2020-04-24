Роздрібні продажі скрапленого газу зросли на третину
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Скрапленого газу (пропану і бутану)за січень-березень 2020 року автозаправні станції продали на 5,24 млрд грн (на 31,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), дизельного палива – на 8,19 млрд грн (на 13,2% більше).
Також за 3 місяці 2020 року в Україні через (АЗС) було реалізовано моторних бензинів на 9,83 млрд грн (на 4,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі бензину А-92 було продано на 3,60 млрд грн (на 3,4% менше); бензину А-95 – на 5,93 млрд грн (на 8,1% більше).
Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, за 2019 рік АЗС України продали моторних бензинів на 45,55 млрд грн (на 6,1% менше, ніж у 2018 році), дизельного палива – на 34,34 млрд грн (на 4,9% менше), скрапленого газу – на 21,44 млрд грн (на 8,3% більше).