В Україні зменшилося використання майже всіх видів палива

За березень 2020 року у порівнянні із березнем 2019 року в Україні зменшилося використання більшості видів палива, за винятком скрапленого газу та дизельного палива.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 2,93 млн тонн кам’яного вугілля (на 22,7% менше, ніж за березень 2019 року); 3,35 млн кубометрів природного газу (на 7,4% менше); 5,2 тис. тонн важких паливних мазутів (на 25,8% менше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 38,2 тис. тонн моторних бензинів (на 3,8% менше, ніж за березень 2019 року); 355,1 тис. тонн дизельного палива (на 9,3% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 10,4% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за лютий 2020 року в Україні було використано 3,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,7% менше, ніж за лютий 2019 року); 3,90 млн кубометрів природного газу (на 2,9% менше); 11,0 тис. тонн важких паливних мазутів (на 1,8% більше); 34,7 тис. тонн моторних бензинів (на 2,0% менше); 264,9 тис. тонн дизельного палива (на 10,1% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 14,8% більше).