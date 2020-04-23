На окупованому Донбасі «реорганізують» вугільну галузь і закривають шахти - Мінреінтеграції

На окупованих територіях Луганської області видобуток вугілля з початку року скоротився на 33%, а виробництво феросплавів – на 60%.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Тенденції щодо погіршення економічної ситуації на території ОРДЛО посилюються з початку року. Зокрема, на території ОРЛО у першому кварталі 2020 р. видобування вугілля знизилося на 33%, а виробництво феросплавів – на 60%. При цьому на 40% зросли борги по заробітній платі (до 2,7 млрд руб.)", - інформують у міністерстві.

Зазначається, що критична ситуація склалась у місті Хрустальний, де сукупні борги з заробітної плати підприємств міста збільшилися протягом року у вісім разів – до близько 580 млн руб. Основна причина – загострення кризових явищ у вуглевидобувній промисловості.

У Мінреінтеграції повідомляють, що окупаційна адміністрація вже анонсувала заходи з «реорганізації» вугільної галузі. Ухвалено «закон» щодо порядку ліквідації збиткових підприємств, що фактично означатиме масове скорочення.

За інформацією відомства, протягом квітня закрили шахти «Новопавлівська», «Міусинська», «Вергелівська», розглядається питання «сухої» консервації шахти «Никанор-Нова». Протягом року очікується закриття ще 5 шахт.

"Закриття вугільних підприємств ставить під загрозу об’єкти соціальної інфраструктури, які утримувалися за їхній рахунок", - наголошують у відомстві.

У межах «реорганізації» розглядається проєкт створення «державного унітарного підприємства» (ДУП) під робочою назвою «Східвугілля» («Востокуголь»), якому будуть передані усі вугільні активи на території ОРЛО. У т.ч. ДУП «Центроуголь», «Антрацит» та «Углереструктуризация», а також т. зв. Філії 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» («Ровенькиантрацит», «Свердловськантрацит» та «Краснодонвугілля»).

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За наявною інформацією, на посаду керівника нової структури розглядається кандидатура громадянина Російської Федерації Андрія Чуріна, який до цього керував вугільним напрямком «Тувинської енергетичної промислової корпорації» (власник – бізнесмен Руслан Байсаров) і нещодавно очолив філію №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс». Зазначена компанія зареєстрована у Південній Осетії і здійснює управління низкою промислових підприємств в ОРДЛО в рамках контролю державою-окупантом.