Постійна рада ОБСЄ проводить перше віртуальне засідання

Постійна рада ОБСЄ, яка є одним з двох директивних органів Організації, що діють на регулярній основі, у четвер проводить своє перше засідання в онлайн-режимі.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"У четвер, 23 квітня, Постійна рада ОБСЄ відновила свою роботу та розпочала своє перше засідання у онлайн-режимі, враховуючи ситуацію, пов’язану з пандемією COVID-19", - заявили у представництві.

Віртуальну участь у 1264-му засіданні Постійної ради ОБСЄ беруть близько 200 учасників.

Одним з головних питань порядку денного стало заслуховування звітів спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка, які включалися з Києва.

У своїх заявах у відповідь делегації країн-учасниць приділили значну увагу обмеженням пересування місії ОБСЄ, які було накладено російськими окупаційними адміністраціями на Донбасі. Українська делегація, окрім іншого, поінформувала про чергові порушення, здійснені окупаційної владою РФ як на сході України, так і в Криму.

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Як повідомлялося, Україна 20 квітня перебирає від Туреччини головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ – другому після Постійної ради директивному органі ОБСЄ, що засідає на регулярній основі. Перше засідання Форуму під головуванням України у режимі онлайн відбудеться 29 квітня.

Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері.

Раніше через пандемію коронавірусу співробітників ОБСЄ, штаб-квартира якої розташована у Відні, перевели на дистанційну роботу, а проведення щотижневих засідань Постійної ради та Форуму з безпекового співробітництва у конгрес-центрі "Гофбург" було тимчасово припинено.