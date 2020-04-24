В Офісі Президента вже підготували законопроєкт про "інвестиційних нянь"

В Офісі Президента розроблено законопроєкт про «інвестиційних нянь», найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі й у сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Вже сьогодні в Офісі Президента розроблено законопроєкт про «інвестиційних нянь», найближчим часом він буде поданий у парламент", - сказала Ковалів.

За її словами, така ініціатива допомагає інвестору почуватися безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

"Ще один важливий інструмент, який ми пропонуємо інвестору, – міжнародний арбітраж. Це свого роду фундамент для належного захисту інвестицій. Крім того, це стане суттєвим кроком для повернення довіри до судової системи України", - зауважила Ковалів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі у січні 2020 року заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну.

Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від 100 млн дол.