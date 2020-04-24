В Офісі Президента вже підготували законопроєкт про

В Офісі Президента вже підготували законопроєкт про "інвестиційних нянь"

Укрінформ
В Офісі Президента розроблено законопроєкт про «інвестиційних нянь», найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі й у сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Вже сьогодні в Офісі Президента розроблено законопроєкт про «інвестиційних нянь», найближчим часом він буде поданий у парламент", - сказала Ковалів.

За її словами, така ініціатива допомагає інвестору почуватися безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

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"Ще один важливий інструмент, який ми пропонуємо інвестору, – міжнародний арбітраж. Це свого роду фундамент для належного захисту інвестицій. Крім того, це стане суттєвим кроком для повернення довіри до судової системи України", - зауважила Ковалів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі у січні 2020 року заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну.

Згідно з проєктом, інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від 100 млн дол.

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