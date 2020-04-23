Шмигаль незабаром презентує нову кредитну програму для підтримки бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має намір разом із міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком найближчим часом презентувати ініціативу "Нові гроші", покликану підтримати підприємців дешевими кредитними ресурсами.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

"Вже найближчим часом разом з Ігорем Петрашком презентуємо ініціативу "Нові гроші", яка так само покликана підтримати наших підприємців дешевими кредитними ресурсами", - написав глава уряду.

За його словами, дешеві та довгі кредити для українського бізнесу – один із пріоритетів уряду, адже дасть змогу підтримати вітчизняного виробника, розширити фінансування інфраструктури та забезпечити розвиток МСБ.

Прем'єр-міністр нагадав про те, що Національний банк удруге за останні 2 місяці знизив облікову ставку. Якщо на початку березня вона була на рівні 11%, то сьогоднішнім рішенням її знизили до 8%. Шмигаль переконаний у тому, що пом’якшення монетарної політики з боку регулятора дозволить підтримати економіку в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Водночас, додав він, аналітики відзначають, що рішення про зниження облікової ставки не справить значний вплив на інфляційні процеси.

"Ті пом’якшення, які застосовує НБУ у своїх останніх рішеннях, так само вкладаються і в логіку дій нашого уряду. Зі свого боку ми продовжуємо працювати над програмами кредитних канікул для бізнесу, зокрема через ініціативу Президента "Доступні кредити 5-7-9%". Зараз ми можемо говорити про те, що розмір кредитного портфеля за оновленою програмою оцінюється в 35 мільярдів гривень. І це лише частина тих ініціатив, які ми запускаємо", - написав Прем'єр-міністр.

Також Шмигаль відзначив ще один важливий сигнал від НБУ – це заява про намір уже цього року знизити облікову ставку до 7%.

Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Яків Смолій 23 квітня заявив про те, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.