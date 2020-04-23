Шмигаль незабаром презентує нову кредитну програму для підтримки бізнесу
Про це Шмигаль повідомив у Facebook.
"Вже найближчим часом разом з Ігорем Петрашком презентуємо ініціативу "Нові гроші", яка так само покликана підтримати наших підприємців дешевими кредитними ресурсами", - написав глава уряду.
За його словами, дешеві та довгі кредити для українського бізнесу – один із пріоритетів уряду, адже дасть змогу підтримати вітчизняного виробника, розширити фінансування інфраструктури та забезпечити розвиток МСБ.
Прем'єр-міністр нагадав про те, що Національний банк удруге за останні 2 місяці знизив облікову ставку. Якщо на початку березня вона була на рівні 11%, то сьогоднішнім рішенням її знизили до 8%. Шмигаль переконаний у тому, що пом’якшення монетарної політики з боку регулятора дозволить підтримати економіку в умовах поширення коронавірусної інфекції.
Водночас, додав він, аналітики відзначають, що рішення про зниження облікової ставки не справить значний вплив на інфляційні процеси.
"Ті пом’якшення, які застосовує НБУ у своїх останніх рішеннях, так само вкладаються і в логіку дій нашого уряду. Зі свого боку ми продовжуємо працювати над програмами кредитних канікул для бізнесу, зокрема через ініціативу Президента "Доступні кредити 5-7-9%". Зараз ми можемо говорити про те, що розмір кредитного портфеля за оновленою програмою оцінюється в 35 мільярдів гривень. І це лише частина тих ініціатив, які ми запускаємо", - написав Прем'єр-міністр.
Також Шмигаль відзначив ще один важливий сигнал від НБУ – це заява про намір уже цього року знизити облікову ставку до 7%.
Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Яків Смолій 23 квітня заявив про те, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.