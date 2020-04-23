Медицина та соцдопомога – Прем'єр сказав, куди підуть гроші Фонду боротьби з COVID-19

Медицина та соцдопомога – Прем'єр сказав, куди підуть гроші Фонду боротьби з COVID-19

Укрінформ
Гроші із Фонду боротьби з COVID-19 у першу чергу спрямовуватимуться на потреби медицини, а також на соціальні потреби і підтримку бізнесу.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на онлайн-брифінгу на Закарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора уряд прийняв порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19. У першу чергу дані кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб в лікарнях", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, кошти з Фонду витрачатимуться на соціальні потреби, зокрема, поповнення фонду на забезпечення безробітних.

Також Шмигаль зауважив, що якщо буде потреба, також гроші йтимуть на підтримку бізнесу.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020, відповідно до яких також утворено Фонд для боротьби з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд гривень.

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