Медицина та соцдопомога – Прем'єр сказав, куди підуть гроші Фонду боротьби з COVID-19

Гроші із Фонду боротьби з COVID-19 у першу чергу спрямовуватимуться на потреби медицини, а також на соціальні потреби і підтримку бізнесу.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на онлайн-брифінгу на Закарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора уряд прийняв порядок розподілу коштів з Фонду на боротьбу з COVID-19. У першу чергу дані кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини - на виплату заробітної плати медиків, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо, на створення відповідних умов, додаткових потреб в лікарнях", - зазначив він.

Крім цього, за його словами, кошти з Фонду витрачатимуться на соціальні потреби, зокрема, поповнення фонду на забезпечення безробітних.

Також Шмигаль зауважив, що якщо буде потреба, також гроші йтимуть на підтримку бізнесу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020, відповідно до яких також утворено Фонд для боротьби з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд гривень.