Шмигаль запевняє, що в Україні економіка працює

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що економіка в Україні працює, за винятком шести сфер.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу на Закарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні економіка працює. У нас фактично шість галузей - це переважно галузі споживання: масові заходи, торгівля непродуктовими товарами, транспортні перевезення, ресторанний бізнес, готельний бізнес - вони зупинені, щоб розірвати ланцюжок заражень і епідемії. Усі критичні інфраструктури, усі підприємства-експортери, уся економіка сьогодні працює", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, він навів дані соціологічного дослідження, згідно з якими в Україні 70% громадян ходять на роботу.

Водночас глава уряду констатував, що є нові умови роботи через карантин, які, зокрема, передбачають необхідність дотримання соціальної дистанції.

Разом з тим Шмигаль додав, що з міністерствами соціальної політики й економіки проводиться робота над створенням додаткових робочих місць.

"Сьогодні Україні потрібно декілька сотень тисяч (робочих місць - ред.), і ми готові ці робочі місяця презентувати і надати їх буквально найближчим часом, щоб люди зразу при завершенні, пом'якшенні карантинних умов могли рухатися, знайти собі роботу і забезпечити, як мінімум, свою сім'ю коштами на харчування", - зауважив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив постанову, якою визначено розмір допомоги з часткового безробіття на період карантину в розрахунку на кожну годину, на яку працівникові скорочено робочий час.

В Україні станом на ранок 23 квітня 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.