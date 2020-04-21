Росія зняла санкції з Вадима Новинського та Андрія Кисельова

Уряд Російської Федерації виключив із санкційного списку українських підприємців Вадима Новинського та Андрія Кисельова.

Відповідну постанову 20 квітня було опубліковано на офіційному російському інтернет-порталі правової інформації.

«Уряд Російської Федерації постановляє: Пункти 216 ті 358 додатку №1 Уряду Російської Федерації від 1 листопада 2018 р. №1300 «Про заходи з реалізації Указу президента Російської Федерації від 22 жовтня 2018 р. №592 виключити. Ця постанова набуває чинності з дня її офіційної публікації», - йдеться в документі.

Слід зауважити, що під згаданим у постанові номером 216 у російському санкційному списку кінця 2018 року був Андрій Миколайович Кисельов, а під номером 358 – Вадим Владиславович Новинський.

Як відомо, Новинський - співвласник холдингу «Метінвест», Кисельова ж пов'язують з групою «УкрМет».

Бізнесмени потрапили під другу хвилю російських санкцій в кінці грудня 2018 року, яка послідувала майже відразу за першою (листопад 2018 року).

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Відносно юридичних і фізичних осіб, які потрапили в список, і підконтрольних їм організацій, застосовується блокування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території РФ та заборони на виведення капіталу за межі Росії.