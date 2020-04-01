Компанія Ахметова закриває заводи в Італії

Група «Метінвест» у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 призупинила роботу двох своїх перекатних підприємств в Італії

Про це повідомили в СКМ, куди входить Група «Метінвест».

«Група Метінвест призупинила роботу двох своїх перекатних підприємств в Італії. Таке рішення прийнято у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 і виконанням вимог уряду Італії про припинення роботи металургійних підприємств країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що італійські заводи Групи «Ferriera Valsider і Metinvest Trametal» для протидії поширенню вірусу закриті до 3 квітня 2020 року.

Очікується, що в період зупинки обсяг виробництва на цих заводах знизиться до 40 тисяч тонн. Група не виключає, що уряд Італії може накласти додаткові обмеження на роботу підприємств металургійної галузі, при яких обмеження на проведення всіх основних або частини операційних процесів на «Ferriera Valsider і Metinvest Trametal» буде продовжено.

У той же час наявність на складах підприємств напівфабрикатів дозволить швидко відновити нормальний темп роботи відразу після виходу з карантину при наявності попиту на металопродукцію.

У разі продовження обмежень на італійських заводах і триваючої нестабільності на європейському ринку «Метінвест» прогнозує зниження виробництва і на своїх українських комбінатах.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах світу.

В Україні підприємства «Метінвесту» розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Власником є Рінат Ахметов.