Голова Фонду держмайна запевняє, що рейдерам не дадуть захопити ОГХК

Силова спроба захоплення ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) зупинена, продовжується підготовка підприємства до приватизаційного аукціону.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Фонду державного майна Украни Дмитро Сенниченко.

"Сьогодні зранку відбулася спроба попереднього менеджменту АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» на чолі з Гладушко (Олександр Гладушко, колишній в.о. голови ОГХК, - ред.) отримати контроль над стратегічною державною компанією. Силова спроба була зупинена", - наголосив Сенниченко.

Він підкреслив, що на сьогодні це підприємство, 100% акцій котрого належить державі, перебуває в стадії підготовки до приватизації, тому важливо не допустити зриву цього процесу.

"Фонд державного майна України разом з правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію", - зазначив він.

Також Сенниченко повідомив, що 16 світових компаній вже подали заявку на участь в приватизаційному аукціоні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня у Фонді держмайна заявили, що на державному підприємстві "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відбувається рейдерське захоплення.

Водночас поліція заперечила рейдерство, заявивши, що «просто виник конфлікт між нинішнім головою цього підприємства та колишнім».

ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

У лютому 2020 року замість в.о голови ОГХК Олександра Гладушка ФДМУ призначив нового в.о. голови – Михайла Макарова. У березні 2020 року ФДМУ припинив повноваження Гладушко, як першого заступника ОГХК.

Під час спроби захоплення підприємства Гладушко апелював до рішення Господарського суду м. Києва від 16 квітня про його неправомірне звільнення.