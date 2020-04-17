Поліцію викликали на ОГХК, де сталося не “рейдерське захоплення”, а конфлікт

Рейдерського захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" не було.

Про це у коментарі Укрінформу заявила прессекретар Солом’янського управління поліції Києва Олена Мошко.

«За адресою Миколи Грінченка (місцезнаходження держпідприємства: вул. Миколи Грінченка, 4 - ред.) виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Наразі з’ясовано, що це не рейдерське захоплення, просто виник конфлікт між нинішнім головою цього підприємства та колишнім», - сказала Мошко.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини цієї події, за необхідності буде відібрана заява, уточнила вона.

Як пояснив у коментарі Укрінформу начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Фонду державного майна України Микола Ганіч, представники колишнього менеджменту державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що були звільнені через неефективне виконання своїх обов'язків, вранці 17 квітня прийшли в офіс.

"Свого часу Фондом було змінено менеджмент компанії, бо вони неефективно працювали, але сьогодні старий менеджмент компанії прийшов в офіс підприємства з ксерокопією ухвали Господарського суду міста Києва, яку було зафіксовано вчорашнім числом. Прикриваючись цією ухвалою, вони заявили, що нібито будуть продовжувати виконувати свої повноваження. Це абсолютно незаконно”, - зазначив Ганіч.

Як повідомляв ФДМУ у Facebook, до державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" прийшли рейдери і намагалися захопити ОГХК.

Читайте також: Офіс протидії рейдерству поновлює колегіальний розгляд скарг щодо держреєстрації

Зазначається, що Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.