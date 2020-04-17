Зміни до бюджету: Кабміну скоротили видатки на 1,9 мільярда

Видатки на уряд в ухвалених Верховною Радою змінах до державного бюджету скорочено на 1,9 млрд грн.

Про це повідомляє Кабінет міністрів у Facebook, де опублікована відповідна інфографіка.

Також зазначається про скорочення видатків на Центральну виборчу комісію у розмірі 1,2 млрд грн; на Державне бюро розслідувань - у розмірі 486 млн грн; Державну податкову службу - скорочення на 386 млн грн.

Крім того, згідно з інфографікою, передбачено скорочення видатків на 110 млн грн Верховному суду; на 105 млн грн - Офісу генпрокурора; 48 млн грн - Верховній Раді; 38 млн грн. - Державному управлінню справами.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочуються на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Також ці зміни передбачають створення Фонду боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн.