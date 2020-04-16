Фінрезультат великих та середніх підприємств збільшився на чверть

Фінрезультат великих та середніх підприємств збільшився на чверть

Укрінформ
За 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн, що на 26,0% більше, ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“За попередніми підсумками, у 2019 році фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 422,2 млрд грн прибутку (у 2018 році − 335,1 млрд грн)”, - йдеться у повідомленні.

За минулий рік прибуткові великі та середні підприємства отримали 596,3 млрд грн прибутку (на 10,3% більше, ніж за 2018 рік); збиткові великі та середні підприємства зазнали 174,1 млрд грн збитків (на 15,3% менше).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у 2019 році становила 21,7%, як у 2018 році.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, за І півріччя 2019 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 218,1 млрд грн, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

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