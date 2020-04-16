Фінрезультат великих та середніх підприємств збільшився на чверть

За 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн, що на 26,0% більше, ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“За попередніми підсумками, у 2019 році фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 422,2 млрд грн прибутку (у 2018 році − 335,1 млрд грн)”, - йдеться у повідомленні.

За минулий рік прибуткові великі та середні підприємства отримали 596,3 млрд грн прибутку (на 10,3% більше, ніж за 2018 рік); збиткові великі та середні підприємства зазнали 174,1 млрд грн збитків (на 15,3% менше).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у 2019 році становила 21,7%, як у 2018 році.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, за І півріччя 2019 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 218,1 млрд грн, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.