Держстат зафіксував зменшення кількості ПАТ та держпідприємств

Станом на 1 квітня 2020 року публічних акціонерних товариств в Україні стало менше на 18,3%, державних підприємств поменшало на 2%, ніж на 1 квітня 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 квітня 2020 року в Україні налічувалося 1 379 публічних акціонерних товариств, на 18,3% менше, ніж на 1 квітня 2019 року. Також за вказаний період кількість державних підприємств зменшилось на 2,0% (до 3 734), іноземних підприємств — на 0,9% (до 629), кредитних спілок — на 0,8% (до 1 059), товарних бірж — на 0,2% (до 618).

Кількість приватних акціонерних товариств за період з 1 квітня 2019 року по 1 квітня 2020 року збільшилось на 1,1% (до 5 352), товариств з обмеженою відповідальністю — на 6,1% (до 683 188), приватних підприємств — на 0,04% (до 200 190), фермерських господарств — на 2,5% (до 47 221), комунальних підприємств — на 8,6% (до 14 181), кооперативів — на 2,0% (до 28 191), недержавних пенсійних фондів — на 1,4% (до 75), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків — на 9,4% (до 33 284).