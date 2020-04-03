В Україні на 9,6% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За два місяці 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 384,37 млрд грн, що на 9,6% менше, ніж за січень-лютий 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 100,49 млрд грн.
Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за січень-лютий 2020 року було реалізовано на 53,84 млрд грн (на 20,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 14,12 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 10,19 млрд грн (на 33,3% менше); сирої нафти та природного газу — на 16,67 млрд грн (на 31,5% менше); металевих руд — на 22,68 млрд грн (на 6,1% менше).
Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 220,95 млрд грн (на 8,1% менше, ніж за січень-лютий 2019 року), з яких за межі країни — на 85,78 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 78,32 млрд грн (на 0,2%% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 54,97 млрд грн (на 18,3% менше); продукції машинобудування — на 22,82 млрд грн (на 10,0% менше).
Також за січень-лютий 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 65,23 млрд грн (на 4,2% більше у порівнянні із січнем-лютим 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 17,99 млрд грн (на 34,7% менше).
Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).