В Україні на 9,6% зменшилися обсяги реалізації промислової продукції

За січень-лютий 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 9,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 384,37 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За два місяці 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 384,37 млрд грн, що на 9,6% менше, ніж за січень-лютий 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 100,49 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за січень-лютий 2020 року було реалізовано на 53,84 млрд грн (на 20,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 14,12 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 10,19 млрд грн (на 33,3% менше); сирої нафти та природного газу — на 16,67 млрд грн (на 31,5% менше); металевих руд — на 22,68 млрд грн (на 6,1% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 220,95 млрд грн (на 8,1% менше, ніж за січень-лютий 2019 року), з яких за межі країни — на 85,78 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 78,32 млрд грн (на 0,2%% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 54,97 млрд грн (на 18,3% менше); продукції машинобудування — на 22,82 млрд грн (на 10,0% менше).

Також за січень-лютий 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 65,23 млрд грн (на 4,2% більше у порівнянні із січнем-лютим 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 17,99 млрд грн (на 34,7% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).