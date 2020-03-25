В Україні зменшилось використання вугілля, газу та бензину

За лютий 2020 року в Україні використання вугілля у порівнянні із лютим 2019 року скоротилося на 4,7%, газу – на 2,9%, бензину – на 2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 3,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,7% менше, ніж за лютий 2019 року); 3,90 млн кубометрів природного газу (на 2,9% менше); 11,0 тис. тонн важких паливних мазутів (на 1,8% більше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 34,7 тис. тонн моторних бензинів (на 2,0% менше, ніж за лютий 2019 року); 264,9 тис. тонн дизельного палива (на 10,1% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 14,8% більше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за січень 2020 року в Україні було використано 3,4 млн тонн кам’яного вугілля (на 24,2% менше, ніж за січень 2019 року); 4,4 млн кубометрів природного газу (на 10,3% менше); 21,4 тис. тонн важких паливних мазутів (на 111,7% більше); 33,5 тис. тонн моторних бензинів (на 5,4% менше); 250,1 тис. тонн дизельного палива (на 6,1% більше); 11,9 тис. тонн скрапленого газу (на 17,3% більше).