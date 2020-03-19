Укренерго планує припинити імпорт електроенергії з Росії з 21 березня

Прогнозні баланси НЕК "Укренерго" на 21-29 березня 2020 року свідчать, що імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відповідно до розроблених НЕК "Укренерго" прогнозних балансів потужності 21-29 березня 2020 року, імпорт електроенергії з країн Білорусі, Росії та Молдови не передбачається, тобто становитиме 0 МВт протягом вказаного періоду. Рекомендуємо враховувати цю інформацію при оформленні відповідних зовнішньоекономічних домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Укренерго попереджає, що нульові значення імпорту є прогнозними та можуть змінитися залежно від оперативної ситуації, яка складатиметься в енергосистемі фактично.

"Обмеження імпорту електроенергії до 0 МВт у вказаний період пов’язано з необхідністю дотримання меж оперативної безпеки енергосистеми у зв’язку зі значним зниженням споживання в ОЕС України", - зазначили у компанії.

Учора уряд запровадив мито для електроенергії та вугілля з Росії у розмірі 65%.