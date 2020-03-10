Укренерго на 80% збільшило відрахування до бюджету

ПрАТ "НЕК "Укренерго" з початку року перерахувало до державного бюджету на 80% більше, ніж у 2018-му.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"​За підсумками 2019 року НЕК "Укренерго" перерахувало до державного бюджету на 80% більше, ніж у попередньому 2018 році: 3,4 млрд грн проти 1,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому компанія увійшла до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні журналу «Рейтинг», піднявшись з 47-го на 18-те місце у загальній стрічці.

А серед енергетичних компаній Укренерго піднялося на 7 пунктів, посівши 10-те місце.

Збільшення обсягу відрахувань відбулося за рахунок зростання платежів з податку на прибуток, податку на додану вартість (ПДВ) та податку з доходів фізичних осіб. Нарахування та сплата ПДВ збільшилися майже в 1,5 раза (з 543,9 млн грн до 1 426,8) після запровадження з 1 липня 2019 р. нової моделі ринку електроенергії.

На збільшення сплати податків на доходи фізичних осіб вплинуло зростання витрат на оплату праці. Податок на доходи фізичних осіб склав у 2018 р. – 363,5 млн грн, а у 2019 р. – 414,3 млн грн.