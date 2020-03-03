Укренерго уклало контракт з Dalekovod/General Electric на €31,7 мільйона

Національна енергетична компанія "Укренерго" підписала контракт з консорціумом Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH (Хорватія/Німеччина) на реконструкцію підстанції 750 кВ "Дніпровська" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Підстанція "Дніпровська" є останнім з чотирьох об’єктів модернізації у складі проєкту "Реконструкція підстанцій у східній частині України", що фінансується за рахунок банку розвитку KfW та уряду Німеччини. Вартість укладеного контракту – 31,7 млн євро. Термін реалізації – 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська" передбачає заміну зношеного та застарілого високовольтного обладнання 750 і 330 кВ підстанції, у т. ч. двох фаз автотрансформатора 750 кВ та трансформатора поперечного регулювання, часткову заміну пристроїв релейного захисту та автоматики, системи електропостачання власних потреб та будівництво пункту цивільного захисту. При реконструкції буде впроваджено автоматизовану систему управління технологічними процесами, що дозволить керувати підстанцією дистанційно, без необхідності постійної присутності на об’єкті оперативного персоналу.

Крім того, на підстанції буде встановлено додатковий автотрансформатор 750 кВ потужністю 1000 МВА та трансформатор поперечного регулювання. Це збільшить наразі недостатню трансформаторну потужність підстанції, підвищить пропускну здатність між мережами 750 і 330 кВ і забезпечить надійність передачі електроенергії у ремонтних схемах роботи мережі.

"Реконструкція підстанції значно підвищить безпеку та надійність передачі електроенергії перш за все у Дніпровському регіоні, електропостачання якого ускладнене внаслідок зниження генерації на теплових станціях та пошкодження мереж на сході України. Важливість цього проєкту зумовлена також і тим, що він є одним з елементів підготовки до інтеграції до ENTSO-E", — прокоментував директор з інвестицій НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

Проєкт"Реконструкція підстанцій у східній частині України" передбачає реконструкцію чотирьох підстанцій: 750 кВ "Дніпровська" та "Запорізька" Дніпровської енергосистеми та ПС 330 кВ "Харківська" і "Залютине" Північної енергосистеми. У ІІ півріччі 2018 р. за результатами міжнародних торгів уже укладені контракти на реконструкцію ПС "Запорізька", "Харківська" та "Залютине", ведуться відповідні роботи згідно з графіками. Загальна вартість проєкту – 150 млн євро.

Читайте також: Керівник Укренерго звільнився з посади

Компанія Dalekovod JSC – хорватська компанія, що спеціалізується на будівництві об’єктів електроенергетики від проектування до введення в експлуатацію. Dalekovod JSC успішно співпрацює з Укренерго з 2011 року. Серед реалізованих проєктів – будівництво заходу лінії електропередачі 750 кВ Хмельницька АЕС ­– Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська", реконструкція ПС 330 кВ «Бар» у Вінницькій області тощо.

General Electric Grid GmbH – один з бізнесів американської багатогалузевої корпорації General Electric, з офісом у Німеччині, світовий лідер, що забезпечує передові, безпечні та надійні рішення в енергетиці. General Electric Grid Solutions у складі консорціуму бере участь у реконструкції підстанцій 330 кВ "Харківська" та "Залютине" Північної енергосистеми НЕК "Укренерго".

Фото: ua.energy