Уряд призначив представників держави у наглядову раду "Укренерго"

Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради ПрАТ "НЕК "Укренерго", які є представниками держави.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 26 лютого 2020 р. № 156-р "Деякі питання наглядової ради ПрАТ "НЕК “Укренерго”.

"Погодити кандидатури Підлісецького Лева Теофіловича, Гелетія Юрія Ігоровича та Токарського Юрія Богдановича на посади членів наглядової ради “Укренерго” як представників держави", - йдеться у документі.

13 січня в Укренерго оголосили конкурс на нового керівника, однак у лютому у ЗМІ поширили інформацію, що уряд призупинив проведення конкурсу до оновлення складу наглядової ради Укренерго.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував це, заявивши, що очікує якнайшвидшого завершення конкурсу.

"Уряд не буде робити нічого, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути прийнято", - сказав прем'єр.

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У середу, 26 лютого, екскерівник Укренерго Всеволод Ковальчук зазначив, що фінальне рішення за конкурсом дійсно не оголошується через відсутність у наглядовій раді трьох представників держави.