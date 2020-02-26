Конкурс на посаду голови Укренерго триває
Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Конкурс триває відповідно до процедури, яку затвердила наглядова рада. Я дуже вірю, що держава буде спроможна забезпечити прозорий конкурс", - сказав Ковальчук.
За словами Ковальчука, рішення про звільнення його з посади керівника "Укренерго" було ухвалено минулої суботи.
Як повідомлялося, у середині лютого у ЗМІ була поширена інформація про призупинку конкурсного відбору голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго". Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 19 лютого запевнив, що конкурс триває.
Ковальчук прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про призупинку конкурсу.
"Це навіть не можна назвати "призупинили"... Рішення за конкурсом чекає на призначення члена наглядової ради. Це є природне нормальне явище. Наскільки мені відомо зі спілкування з наглядовою радою, вони так і планували робити", - додав Ковальчук.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 26 лютого, наглядова рада ПрАТ "НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про припинення обов’язків Всеволода Ковальчука як тимчасового голови правління компанії.