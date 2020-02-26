Конкурс на посаду голови Укренерго триває

Конкурс на посаду голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" наразі триває.

Про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови правління Всеволод Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конкурс триває відповідно до процедури, яку затвердила наглядова рада. Я дуже вірю, що держава буде спроможна забезпечити прозорий конкурс", - сказав Ковальчук.

За словами Ковальчука, рішення про звільнення його з посади керівника "Укренерго" було ухвалено минулої суботи.

Як повідомлялося, у середині лютого у ЗМІ була поширена інформація про призупинку конкурсного відбору голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго". Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 19 лютого запевнив, що конкурс триває.

Ковальчук прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про призупинку конкурсу.

"Це навіть не можна назвати "призупинили"... Рішення за конкурсом чекає на призначення члена наглядової ради. Це є природне нормальне явище. Наскільки мені відомо зі спілкування з наглядовою радою, вони так і планували робити", - додав Ковальчук.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 26 лютого, наглядова рада ПрАТ "НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про припинення обов’язків Всеволода Ковальчука як тимчасового голови правління компанії.