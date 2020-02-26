Керівник Укренерго звільнився з посади

Наглядова рада ПрАТ "НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Всеволода Ковальчука від виконання обов'язків голови правління компанії.

Про це він повідомив у Facebook.

"Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління Укренерго. Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців", - написав Ковальчук.

За його словами, наглядова рада ПрАТ «НЕК «Укренерго» відповідно до своїх виключних повноважень минулого тижня розглянула його звернення і прийняла рішення про припинення виконання ним обов’язків голови правління компанії.

Ковальчук заявив, що звільнився, оскільки не розділяє політику, яка проводиться у галузі, та політизацію суто економічних процесів на ринку електроенергетики.

"Я завжди був і залишаюся прихильником ліберальних економічних законів, сильної держави та верховенства права. Блокування діяльності стратегічних підприємств, порушення букви та духу міжнародних зобов’язань, бездіяльність, популізм і адміністративний тиск я зневажаю та вважаю для себе неприйнятним працювати в подібних умовах", - наголосив Ковальчук.

Зокрема, за його словами, була безпідставно відтермінована сертифікація Укренерго як незалежного оператора за європейськими стандартами (що є обов’язковою умовою для інтеграції в європейську енергомережу).

Крім того, Ковальчук незадоволений політикою щодо підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел та виконання спеціальних обов’язків по забезпеченню гарантованих цін для населення (ПСО).

"Відсутність чіткої політики в сфері відновлюваної енергетики та створення нових генеруючих потужностей, систем акумуляції енергії тощо створюють загрози для стабільного функціонування енергосистеми вже в найближчому майбутньому та зменшують інтерес закордонних інвесторів на користь локального великого бізнесу", - зазначив Ковальчук.

Як повідомлялося, Ковальчук очолив Укренерго у жовтні 2015 року, до 2020 року він керував компанією у статусі в.о. керівника.

13 січня 2020 року в Укренерго оголосили конкурс на посаду голови правління, у якому Ковальчук також брав участь.