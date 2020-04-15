Швейцарія входить до ТОП-5 інвесторів України — посол

Швейцарія є одним з основних зарубіжних інвесторів в українську економіку, вклавши понад 1,7 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко.

«Станом на 1 січня 2020 року Конфедерація входить до п’ятірки головних країн-інвесторів в економіку України. Швейцарські інвестиції становлять 1,715 млрд доларів США, що відповідає 4,8% від загального обсягу вкладеного іноземного капіталу», - поінформував Рибченко.

Зокрема, за 2019 рік приріст швейцарських інвестицій становив 163 млн доларів або 10,5%.

Найбільший обсяг швейцарських інвестицій – 60% - надійшов до промисловості. В Україні працює кілька всесвітньовідомих швейцарських підприємств, серед яких Nestle SA, Sandoz AG, Philip Morris International, F.Hoffman la Roche, Geberit International AG, Sika AG, Novartis Pharma AG, Syngenta AG, Hilti (Schweiz) AG, Ferrexpo AG, Glas Trösch AG, Acino AG, Calyx Capital Advisers.

Серед історій успіху посол назвав інвестиції швейцарської компанії Geberit International AG у власне виробництво в Україні у розмірі 50 млн доларів США.

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Загалом після кризи 2014-2015 років спостерігається покращення бізнесового та інвестиційного клімату в українсько-швейцарських відносинах, констатував дипломат.

Так, у 2019 році загальний обсяг двосторонньої торгівлі наблизився до рекордного рівня у 3 млрд доларів США. Експорт з України вперше перевищив суму в 1 млрд доларів, а імпорт становив 1,8 млрд доларів.

Пріоритетні напрями співробітництва між двома країнами є хімічна та фармацевтична промисловість, сільське господарство і переробка сільськогосподарської продукції, машино- та приладобудування, охорона навколишнього середовища і, звичайно, банківська та страхова сфери. Останнім часом Швейцарія велику увагу приділяє розвитку цифрових технологій в державному та бізнес-секторах. Також цікавим напрямом є розвиток співпраці між містами наших країн з імплементації проєктів Smart City.